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На приведение в соответствие требованиям РФС арены «Факела» потратили более 200 млн рублей

На приведение в соответствие требованиям РФС арены «Факела» потратили более 200 млн рублей
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Воронежский «Факел» продолжает подготовку Центрального стадиона профсоюзов к приёму матчей Российской Премьер-Лиги, сообщает Metaratings. По информации источника, на покупку необходимого оборудования для стадиона и устранение полученных от РФС замечаний в Воронеже потратили уже более 200 млн рублей.

Ранее заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, что будет, если воронежский «Факел» не решит проблему со своим стадионом. Он заявил, что в такой ситуации «Уфа» заменит «Факел» в РПЛ.

Напомним, воронежский «Факел» пробился в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Позже в СМИ появилась информация, что стадион «Факела» не соответствует требованиям РПЛ.

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