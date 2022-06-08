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Юрген Клопп дал согласие на трансфер Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию»

Юрген Клопп дал согласие на трансфер Садио Мане из «Ливерпуля» в «Баварию»
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», сообщает Bild.

По информации источника, главный тренер красных Юрген Клопп дал согласие на уход 30-летнего сенегальского форварда.

Ранее стало известно, что изначально английский клуб запрашивал за сенегальского форварда € 50 млн, однако теперь сумма трансфера снизилась до € 45 млн. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич и генеральный директор немецкого клуба Оливер Кан в ближайшее время отправятся в Англию для продолжения переговоров.

Напомним, Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году, перейдя из «Саутгемптона» за € 41,2 млн. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио Мане с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.

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