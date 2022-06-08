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«Лидс» подписал защитника сборной Дании Кристенсена

«Лидс» подписал защитника сборной Дании Кристенсена
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Защитник австрийского «Ред Булл Зальцбург» Расмус Кристенсен перешёл в английский «Лидс Юнайтед», сообщается на официальном сайте «павлинов».

Контракт с 24-летним датчанином рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt определяет стоимость перехода в € 12 млн, при этом статистический ресурс оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.

Кристенсен выступал за «Ред Булл Зальцбург» с июля 2019 года, куда перешёл из нидерландского «Аякса» за € 5 млн. Контракт защитника с клубом был рассчитан до июня 2025 года.

В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Кристенсен сыграл в 44 матчах, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. С 2021 года защитник вызывается в сборную Дании, за которую успел провести шесть матчей.

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