Актёр Маклаков предложил провести Суперкубок в два матча — в Казани и Нижнем Новгороде

Актёр Алексей Маклаков прокомментировал ситуацию с проведением Суперкубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит».
«Что Нижний, что Казань — достойные города для проведения Суперкубка. Для москвичей удобнее Нижний. Если выбирать исключительно по красоте города — Казань. Двухматчевое противостояние зависит от того, где будут играть первый матч. Жеребьёвка — непонятное изменение регламента. Зачем это? Оптимальный вариант: один матч в Казани, другой — в Нижнем Новгороде», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее появилась информация, что матч Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге. Стал известно, что жеребьёвки не будет, как и двухматчевого противостояния.
- 8 июня 2022
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