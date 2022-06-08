Актёр Маклаков предложил провести Суперкубок в два матча — в Казани и Нижнем Новгороде

Актёр Алексей Маклаков прокомментировал ситуацию с проведением Суперкубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит».



«Что Нижний, что Казань — достойные города для проведения Суперкубка. Для москвичей удобнее Нижний. Если выбирать исключительно по красоте города — Казань. Двухматчевое противостояние зависит от того, где будут играть первый матч. Жеребьёвка — непонятное изменение регламента. Зачем это? Оптимальный вариант: один матч в Казани, другой — в Нижнем Новгороде», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее появилась информация, что матч Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге. Стал известно, что жеребьёвки не будет, как и двухматчевого противостояния.