Агент Бэйла отреагировал на новость о возможном переходе форварда в «Хетафе»

Джошуа Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, высказался о возможном переходе валлийца в испанский «Хетафе».



«У меня даже нет номера президента «Хетафе», — цитирует Барнетта журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, отметив, что агент рассмеялся после вопроса.

Ранее сообщалось, что Барнетт якобы предложил услуги Гарета Бэйла президенту «Хетафе» Анхелю Торресу Санчесу.

Ранее Бэйл объявил об уходе из мадридского клуба. Контракт 32-летнего футболиста со «сливочными» истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что в услугах валлийского игрока заинтересованы «Кардифф Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и клубы МЛС. В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Бэйл сыграл в семи матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.