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Актёр Баринов — о трансфере Фассона в «Локомотив»: может быть, он гений!

Актёр Баринов — о трансфере Фассона в «Локомотив»: может быть, он гений!
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Известный российский актёр Валерий Баринов прокомментировал переход бразильского защитника Лукаса Фассона в московский «Локомотив».

«Не видел и ничего не слышал о нём. Может быть, Фассон — гений! Молодой, всего 21 год. Да и сумма трансфера в € 2,5 млн — недорого», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с августа 2021 года. Он провёл 20 матчей за команду и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,5 млн.

Спортивный директор красно-зелёных Томас Цорн лично ездил на переговоры по трансферу. Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить около € 3 млн. Лукас вызывался в молодёжную сборную Бразилии.

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