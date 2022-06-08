Ирландия — Украина: Цыганков на 47-й минуте вывел гостей вперёд

Сегодня, 8 июня, на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) в рамках 2-го тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Ирландии принимает соперника по Лиге В группе 1 — национальную команду Украины.



Счёт был открыт во втором тайме. На 47-й минуте отличился украинский полузащитник Виктор Цыганков.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Ирландия – Украина.



Обслуживает встречу словацкая бригада арбитров, которую возглавляет Филип Глова. Ему помогают ассистенты Адам Еккель и Даниэл Полачек. Резервным рефери выступает Михал Оценаш.



Помимо Ирландии и Украины, в Лиге В группе 1 выступают национальные команды Армении и Шотландии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.