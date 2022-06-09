Сборную Эквадора могут отстранить от ЧМ-2022

Национальной команде Эквадора грозит отстранение от предстоящего ЧМ-2022 в Катаре, сообщает TV Azteca.
По информации источника, юрист сборной Чили Эдуардо Карлеццо смог предоставить доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, поэтому он не имел права играть за эквадорцев. Юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, в котором указано, что он родился в ноябре 1998 года в колумбийском городе Тумако, а не в Эквадоре.
Таким образом, если ФИФА признает правоту чилийского юриста, то сборная Эквадора будет отстранена от мундиаля, ей засчитают технические поражения в матчах отбора, а её место от южноамериканской конфедерации займёт Чили.
Финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.
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