Результаты игрового дня Лиги наций УЕФА на 8 июня

8 июня прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
В Лиге А встречались участники группы 4: Бельгия – Польша и Уэльс – Нидерланды. Сборная Бельгии одержала разгромную волевую победу над Польшей в родных стенах со счётом 6:1. А Нидерланды на выезде переиграли в драматичнейшем матче Уэльс со счётом 2:1. После двух туров сборная Нидерландов лидирует в группе с шестью очками. Второй идёт Бельгия (3), третьей – Польша (3). На последней позиции расположился Уэльс (0).
В Лиге В сыграли команды группы 1: Ирландия – Украина и Шотландия – Армения. Украинцы на выезде одержали победу со счётом 1:0. Шотландия дома переиграла Армению со счётом 2:0. После двух туров в группе лидирует Шотландия, набравшая три очка и имеющая матч в запасе. Она опережает Украину (3) по дополнительным показателям. На третьем месте расположилась Армения (3), на последнем – Ирландия (0).
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