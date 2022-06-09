Невероятный голевой пас не глядя из чемпионата Ирака. Видео

В матче 35-го тура чемпионата Ирака сезона-2021/2022 между «Аль-Шортой» и «Багдадом» (2:0) был забит очень красивый гол.



Главным лицом одного из эпизодов стал 29-летний полузащитник «Аль-Шорты» Махмуд Аль-Мавас. Сириец отдал шикарный пас из глубины поля в штрафную площадь «Багдада», где мяч получил его партнёр по команде, которому удалось забить. Отметим, что Аль-Мавас делал голевой пас не глядя.

«Аль-Шорта» досрочно стала чемпионом Ирака. Команда из Багдада набрала 86 очков после 35 туров. У ближайшего преследователя «Аль-Шорты» — «Аль-Талабы» — 66 очков после 34 матчей. Поскольку в иракском первенстве 38 туров, у второй команды чемпионата не было шансов догнать «Аль-Шорту». «Аль-Шорта» является шестикратным чемпионом Ирака.