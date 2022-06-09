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Президент Франции Макрон высказался о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Макрон высказался о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ»
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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о решении 23-летнего нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

«Мне удалось поговорить с Мбаппе, но он сам сделал свой выбор. Он показал, что он зрелый человек. Килиан ответственно подходит к строительству своей карьеры», — цитирует Макрона RMC Sport.

23-летний Мбаппе в мае подписал новое трёхлетнее соглашение с «ПСЖ». Его предыдущий контракт истекал в конце сезона-2021/2022, и сообщалось, что французский нападающий может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В завершившемся сезоне – 2021/2022 нападающий принял участие в 35 матчах французской Лиги 1, забил 28 голов и отдал 19 результативных передач.

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