Тренер Бельгии Мартинес: в матче с Польшей мы были командой, а не сборищем футболистов

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча с Польшей (6:1) в Лиге наций.



«Поражение от принципиального соперника добавляет эмоций, так что оно служило сегодня дополнительным мотивирующим фактором. Мы пассивно действовали против Нидерландов, выжидали, играли неуверенно. С Польшей же мы предстали командой, а не сборищем футболистов», — цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.



Напомним, на 28-й минуте счёт открыл нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, который откликнулся на передачу полузащитника Себастьяна Шиманьского. Ещё в первом тайме счёт сравнял полузащитник национальной команды Бельгии Аксель Витсель. Затем бельгийцы вышли вперёд усилиями полузащитника Кевина Де Брёйне. А до крупного счёт довёл нападающий Леандро Троссард, который оформил дубль. Окончательный счёт установили полузащитник Леандер Дендонкер и форвард Луа Опенда.

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