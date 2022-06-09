Гарет Бэйл прокомментировал поражение от Нидерландов в Лиге наций

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал результат матча с Нидерландами (1:2) в Лиге наций.



«Это была сложная игра. У нас был не сильнейший состав. Парни, вышедшие на замену, очень старались, чтобы сравнять счёт, но мы сразу же пропустили ещё один гол. Это был очень болезненный удар. Нам нужно извлечь из этого урок.



Нидерланды — команда мирового класса. Мы находимся в лиге А, потому что заслуживаем конкурировать с лучшими. Если ты играешь в дивизионе ниже, то расслабленность может сойти тебе с рук. В играх с топ-командами, если ты не делаешь то, что должен, тебя наказывают. У нас молодая команда. Нам нужно учиться и двигаться вперёд», — цитирует Бэйла официальный сайт УЕФА.



Сборная Нидерландов набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 4 Лиги A в Лиге наций. Национальная команда Уэльса (0) – на последней позиции.