Михневич рассказал, что сказал игрокам сборной Польши после разгрома в матче с Бельгией

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался о разгромном поражении команды в матче второго тура Лиги наций с Бельгией. Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

«Сказал игрокам в раздевалке, что этот матч нам запомнится надолго, но они должны пользоваться им как напоминанием, как играют ведущие футболисты мира. Надо следовать их примеру. Не хотим зацикливаться на том, что сделали не так», — приводит слова Михневича официальный сайт УЕФА.

После двух туров сборная Польши занимает третье место в турнирной таблице, набрав 3 очка. Сборная Бельгии, также записав в свой актив 3 очка, находится на втором месте. Возглавляет турнирную таблицу сборная Нидерландов (6). В следующем матче сборная Польши сыграет с Нидерландами, а Бельгия встретится с Уэльсом.