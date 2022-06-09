Президент Франции высказался о Зидане на фоне слухов о его возможном назначении в «ПСЖ»
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что хочет, чтобы Зинедин Зидан возглавил один из французских клубов.
«Я не разговаривал с Зинедином Зиданом, но я безмерно восхищаюсь им, игроком, тренером. Мы действительно хотим, чтобы в чемпионате Франции был спортсмен и тренер с таким талантом. Я желаю влияния чемпионата Франции и страны. Хочу, чтобы он вернулся и приехал тренировать большой французский клуб. Это было бы здорово. Моя роль состоит в том, чтобы сказать, что Франция — великая нация спорта и футбола, что есть большая аудитория, которая любит этот вид спорта. Для нас важно, чтобы лучшие были здесь»,- приводит слова Макрона Goal.
Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Пари Сен-Жермен».
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