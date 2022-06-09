Бускетс высказался о возможном снижении зарплаты в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс остался недоволен поведением руководства каталонского клуба.
«Я уже не первый раз слышу об этом и не знаю, что мне скажут в клубе, когда я вернусь из отпуска. Мне бы хотелось услышать это от руководства, а не где-то ещё, но я всегда готов помочь.
Нам ничего не предлагали и не сообщали. Я не обеспокоен, это часть футбола, но считаю, что делать это через прессу — не лучшее решение. О таких вещах лучше сообщать напрямую. Я предпочитаю встретиться с президентом «Барсы» и обсудить с ним все детали», — цитирует Бускетса Marca.
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Ранее сообщалось, что «Барселона» планирует снизить размер зарплатной ведомости с € 560 млн до € 400 млн.
Напомним, прошлый сезон «Барселона» завершила на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу».
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