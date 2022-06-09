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Александр Петраков назвал задачи для сборной Украины

Александр Петраков назвал задачи для сборной Украины
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Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопрос, какие цели стоят перед национальной командой.

«Выйти на Евро-2024 в Германии и вернуться в дивизион А Лиги наций», — приводит слова Петракова Sport.ua.

Напомним, 8 июня сборная Украины обыграла национальную команду Ирландии в матче второго тура Лиги наций. Встреча прошла в Дублине на стадионе Авива и завершилась победой сборной Украины со счётом 1:0.

Помимо Ирландии и Украины, в Лиге В группе 1 выступают национальные команды Армении и Шотландии.
В следующем матче сборная Украины встретится с Арменией. Матч состоится 11 июня.

Напомним, ранее сборная Украины не смогла пробиться в финальную стадию ЧМ-2022. В финале квалификации команда уступила сборной Уэльса со счётом 0:1.

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