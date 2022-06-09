«ПСЖ» намерен приобрести защитника «Интера»

«Пари Сен-Жермен» начал переговоры о трансфере защитника миланского «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает RMC Sport.



По информации источника, инициатором переговоров стал новый спортивный директор парижан Луиш Кампуш.



Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Манчестер Сити», однако трансферная стоимость Шкриньяра в € 70-80 млн отпугивает английский клуб. Сообщается, что «Интер» хотел бы сохранить Шкриньяра, но готов рассмотреть выгодное предложение.

Шкриньяр стал футболистом «Интера» в 2017 году. В минувшем сезоне в 47 матчах во всех турнирах словацкий игрок стал автором четырёх голов. Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца следующего сезона. Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Его соглашение с клубом действует до лета 2024 года.