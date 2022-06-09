Сборная Польши пропустила 6 мячей в одном матче впервые с 2010 года

8 июня сборная Бельгии принимала национальную команду Польши во втором туре группы 4 лиги A в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия). Она завершилась волевой победой хозяев поля со счётом 6:1.
Сборная Польши пропустила шесть мячей в одном матче впервые с 2010 года. 12 лет назад их разгромила сборная Испании в товарищеском матче со счётом 6:0.
В этом же матче на 28-й минуте счёт открыл нападающий сборной Польши Роберт Левандовски, который откликнулся на передачу полузащитника Себастьяна Шиманьского. Ещё в первом тайме счёт сравнял полузащитник национальной команды Бельгии Аксель Витсель. Затем бельгийцы вышли вперёд усилиями полузащитника Кевина Де Брёйне. А до крупного счёт довёл нападающий Леандро Троссард, который оформил дубль. Окончательный счёт установили полузащитник Леандер Дендонкер и форвард Луа Опенда
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