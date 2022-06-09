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Стало известно имя лучшего игрока «Арсенала» в этом сезоне

Стало известно имя лучшего игрока «Арсенала» в этом сезоне
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака признан лучшим игроком команды в текущем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок набрал 58% всех голосов болельщиков, которые выбирали лучшего футболиста года в клубе из Лондона.

По информации Daily Mail, чемпионы английской Премьер-лиги внимательно следят за развитием событий, касающихся будущего Букайо Саки, поскольку он вступает в последние два года своего контракта с «Арсеналом». Отмечается, что «Сити» начал проявлять повышенный интерес к 20-летнему полузащитнику «Арсенала» именно в тот момент, когда «канониры» пытаются заключить с англичанином долгосрочный контракт.

Заключение нового, улучшенного контракта, который отражал бы повышение статуса молодого игрока в клубе, является одним из главных приоритетов «Арсенала» на летнее трансферное окно.

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