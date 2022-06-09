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Лионель Месси снялся в сериале

Лионель Месси снялся в сериале
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Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси снялся в сериале, сообщает Marca.

По информации источника, аргентинец принял участие в съёмках латиноамериканского сериала «Защитники». Форвард сыграл эпизодическую роль во втором сезоне сериала. Сцена с Месси должна выйти на экраны в 2023 году.

На счету Лионеля Месси 86 мячей в 162 матчах за национальную команду. Форвард является лучшим бомбардиром своей сборной. Кроме того, Месси обошёл легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша (84 мяча в 89 встречах) и теперь занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборных.

В тройке лучших бомбардиров национальных команд располагаются экс-нападающий сборной Малайзии Мохтар Дахари (89 голов в 142 матчах), бывший иранский футболист Али Даеи (109 голов в 148 матчах) и нападающий Португалии Криштиану Роналду (117 голов в 187 матчах).

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