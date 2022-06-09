«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение по Френки де Йонгу
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«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу, сообщает Marca.
По информации источника, английский клуб предложил за игрока € 60 млн плюс € 20 млн бонусами. В «Барселоне» готовы рассмотреть предложение.
Также отмечается, что главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с соотечественником. Он убеждает де Йонга перейти в «МЮ» и обещает, что игра будет строиться вокруг него.
Де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
В 2018 году де Йонг дебютировал за сборную Нидерландов (41 матч, один гол и пять результативных передач).
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