«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение по Френки де Йонгу

«Манчестер Юнайтед» сделал новое предложение по полузащитнику «Барселоны» Френки де Йонгу, сообщает Marca.



По информации источника, английский клуб предложил за игрока € 60 млн плюс € 20 млн бонусами. В «Барселоне» готовы рассмотреть предложение.



Также отмечается, что главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с соотечественником. Он убеждает де Йонга перейти в «МЮ» и обещает, что игра будет строиться вокруг него.



Де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

В 2018 году де Йонг дебютировал за сборную Нидерландов (41 матч, один гол и пять результативных передач).