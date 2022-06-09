Эквадор отстранят от ЧМ-2022, Украина обыграла Ирландию. Главное к утру

Сборную Эквадора могут отстранить от чемпионата мира 2022 года в Катаре, Украина обыграла Ирландию в матче Лиги наций, в «Зените» рассказали о будущем главного тренера команды Сергея Семака. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: ФИФА приняла решение отстранить сборную Эквадора от ЧМ-2022.

2. Украина обыграла в гостях Ирландию в матче Лиги наций.

3. Гендиректор «Зенита» Медведев высказался о будущем Семака в клубе.

4. Бельгия одержала волевую победу над Польшей в Лиге наций.

5. Кларк о матче Уэльс — Украина: не уверен, что был фэйр-плей или честный спортивный принцип.

6. Bleacher Report: фанаты ждут большего от Панарина с его контрактом на $ 81,5 млн на семь лет.

7. Главный тренер «Тампы» рассказал, чему научился у Никиты Кучерова.

8. «Доминирование вратарской школы России». New York Times — о Шестёркине и Василевском.

9. ESPN: если в момент, когда Кучеров получит шайбу, арена начнёт рушиться, его это не смутит.

10. Президент Франции Макрон высказался о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ».