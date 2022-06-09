Тренер «Енисея» Гаранин рассказал, что нужно менять в ментальности российских футболистов

Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин рассказал, какие изменения в ментальности необходимы российским игрокам.



«В тульском «Арсенале» был футболист, для которого шёл его последний сезон в молодёжке – он потом уходил дальше. И вот сказал мне: «Зачем мы делаем передачи друг другу? Мы можем ошибиться и премиальные не заработать». Приходилось быстро просматривать игроков с другой ментальностью. Вообще, за 13-е место тренера убирают из команды, пускай даже задача состоит в подготовке резерва. На второй год появились и результат, и футболисты: Ярик Ивакин и Даня Хлусевич. Заняли уже четвёртое место.



К нам иногда спускали футболистов из первой команды, и я всех спрашивал в перерыве: «Часто вам говорили играть проще, надёжнее и не выдумывать?» Все отвечали утвердительно. Всем говорили «не выдумывай». Для меня это страшно. Да, бывают откровенные глупости. Если они повторяются системно, то, безусловно, возникают вопросы. Но если защитник на дриблинге ушёл от соперника и создал хорошую атаку, то почему бы и нет? У нас с детства от такого отучают.



Я недавно перед матчем проходил мимо раздевалки соперника и случайно услышал фразу от тренера: «Давайте каждый метр поля выгрызем!» У меня посыл другой: «Давайте переиграем соперника на каждом метре». Грызть землю – это само собой, такое даже не обсуждается», — сказал Гаранин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.