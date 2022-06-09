Видеообзор победы сборной Украины в матче Лиги наций с Ирландией

8 июня на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия) в рамках 2-го тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Ирландии принимала соперника по Лиге В группе 1 — национальную команду Украины. Гости одержали победу — 1:0.

Сборная Украины победила Ирландию в матче Лиги наций

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Единственный гол был забит во втором тайме. На 47-й минуте отличился украинский полузащитник Виктор Цыганков.

Помимо Ирландии и Украины, в Лиге В группе 1 выступают национальные команды Армении и Шотландии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.