Экс-тренер «Твери» объяснил, почему отказался от экс-журналиста «Чемпионата» в своём штабе

Тренер красноярского «Енисея» Вадим Гаранин рассказал, почему отказался от экс-журналиста «Чемпионата» Антона Михашенка в своём тренерском штабе в «Твери».

«У него много знаний, но «химия» между нами не сложилась. Мы-то люди простые, и всего не знаем. И никто не может знать. Спустя две недели я подошёл к Антону и сказал: «Давай пожмём друг другу руки». Нормально расстались. Да, наверное, он немножко расстроился, но мы потом обсуждали в штабе и пришли к выводу, что правильно сделали. К нам затем приехал Максим Ковалёв, и он сразу заплыл в коллектив – юмор, смех, разговариваем на равных, нам не тяжело друг с другом. Я точно не скажу, что Антон – плохой человек. Просто мы оказались разными.



В оценке каких-то деталей у него была жёсткая позиция – нужно только так. А я и мои коллеги считаем, что «только так» не бывает. Ну только если бьёшь по пустым воротам с метра. А вот даже если взять выход «три в одного». Тебе отдают передачу, и ты можешь сам пойти забивать, а можешь сделать промежуточный пас. Например, если не успел посмотреть, накрывает ли соперник сзади, а тебе не подсказали. Можно вообще в стеночку сыграть. У эпизода может быть несколько решений. Антон настаивал, что правильный вариант такой, а другой футболисты не исполнят. Хотя они исполняли, и потом он говорил, что это случайно», — сказал Гаранин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью Вадима Гаранина читайте здесь: