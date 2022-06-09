«Лион» объявил о возвращении Александра Ляказетта

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт продолжит карьеру в «Лионе». Контракт 31-летнего французского форварда с «ткачами» рассчитан на три сезона – до лета 2025 года, информирует клубная пресс-служба.
Отмечается, что Ляказетт присоединился к «Лиону» на правах свободного агента по истечении контракта с «Арсеналом».
«Футбольный клуб «Лион» очень горд и счастлив объявить о возвращении в клуб своего воспитанника Александра Ляказетта. 31-летний футболист принял решение вернуться в «Лион», в котором он вырос и стал одним из величайших нападающих, несмотря на предложения многих крупных европейских клубов в последние недели.
Возвращение Александра Ляказетта было приоритетом для нас в течение нескольких месяцев и полностью соответствует новой стратегии, которую сейчас реализует руководство», — сообщается на сайте «Лиона».
Ляказетт стал футболистом лондонского «Арсенала» в 2017 году, перейдя из «Лиона». В 206 матчах за английскую команду французский нападающий забил 71 гол и отдал 36 результативных передач. С 2013 по 2017 год Ляказетт вызывался в национальную команду Франции.
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 9 июня 2022
-
11:04
-
11:00
-
10:52
-
10:40
-
10:38
-
10:25
-
10:16
-
10:14
-
10:10
-
10:10
-
09:52
-
09:44
-
09:40
-
09:35
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
08:30
-
08:01
-
07:46
-
07:14
-
06:56
-
05:56
-
05:44
-
05:42
-
05:35
-
04:54
-
04:33
-
04:24
-
04:20
-
03:51
-
03:29
-
03:28
-
03:02
-
02:53