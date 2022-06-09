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«Лион» объявил о возвращении Александра Ляказетта

«Лион» объявил о возвращении Александра Ляказетта
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Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт продолжит карьеру в «Лионе». Контракт 31-летнего французского форварда с «ткачами» рассчитан на три сезона – до лета 2025 года, информирует клубная пресс-служба.

Отмечается, что Ляказетт присоединился к «Лиону» на правах свободного агента по истечении контракта с «Арсеналом».

«Футбольный клуб «Лион» очень горд и счастлив объявить о возвращении в клуб своего воспитанника Александра Ляказетта. 31-летний футболист принял решение вернуться в «Лион», в котором он вырос и стал одним из величайших нападающих, несмотря на предложения многих крупных европейских клубов в последние недели.

Возвращение Александра Ляказетта было приоритетом для нас в течение нескольких месяцев и полностью соответствует новой стратегии, которую сейчас реализует руководство», — сообщается на сайте «Лиона».

Ляказетт стал футболистом лондонского «Арсенала» в 2017 году, перейдя из «Лиона». В 206 матчах за английскую команду французский нападающий забил 71 гол и отдал 36 результативных передач. С 2013 по 2017 год Ляказетт вызывался в национальную команду Франции.

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