Хавбек «Арсенала» Томас Парти сменил имя после женитьбы

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти сменил имя после женитьбы на марокканке Саре Белле, сообщает Daily Mail.



В начале 2022 года Парти, выросший как христианин в восточной Гане, принял ислам. После свадьбы 28-летний полузащитник взял имя Якубу. При этом сообщается, что футболист продолжит выступать за «Арсенал» в футболке со своим прежним именем.



Напомним, Парти перешёл в «Арсенал» из мадридского «Атлетико» в 2020 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Парти вызывается в национальную команду Ганы.



«Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по итогам сезона-2021/2022.