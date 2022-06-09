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Хавбек «Арсенала» Томас Парти сменил имя после женитьбы

Хавбек «Арсенала» Томас Парти сменил имя после женитьбы
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Полузащитник «Арсенала» Томас Парти сменил имя после женитьбы на марокканке Саре Белле, сообщает Daily Mail.

В начале 2022 года Парти, выросший как христианин в восточной Гане, принял ислам. После свадьбы 28-летний полузащитник взял имя Якубу. При этом сообщается, что футболист продолжит выступать за «Арсенал» в футболке со своим прежним именем.

Напомним, Парти перешёл в «Арсенал» из мадридского «Атлетико» в 2020 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Парти вызывается в национальную команду Ганы.

«Арсенал» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по итогам сезона-2021/2022.

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