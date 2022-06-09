«Сочи» и «Нижний Новгород» проявляют интерес к полузащитнику «Твери»
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«Сочи» и «Нижний Новгород» интересуются полузащитником «Твери» Кириллом Ушатовым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
У игрока также есть предложения от клубов Футбольной национальной лиги. Прошедший сезон 22-летний полузащитник провёл в «Твери», забив четыре мяча и сделав пять результативных передач. Ранее Ушатов выступал в составе клуба «Долгопрудный» в ПФЛ.
Напомним, «Сочи» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» завершил сезон в чемпионате России на 11-м месте. Чемпионом страны стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР.
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