В «Химках» прокомментировали назначение Ульянова генеральным директором клуба

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал назначение Дмитрия Ульянова на пост генерального директора подмосковного клуба.
«Дмитрий у нас уже достаточно давно работает. Мы понимаем, что сейчас в силу ряда обстоятельств нам необходим человек, который обладает правом подписи, чтобы не останавливать ни один финансово-хозяйственный процесс. А там очень важны выплаты и заработной платы игрокам, и другие.
Всегда даём шанс себя показать, зарекомендовать, у Дмитрия есть все шансы задержаться в клубе надолго. Есть испытательный срок у любого человека. Генеральный директор не исключение», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Отметим, что Ульянов работает в структуре «Химок» с февраля 2018 года. Функционер руководил селекционным отделом красно-чёрных, а с января 2020 года был спортивным директором клуба.
Напомним, «Химки» закончили сезон-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах подопечные Сергея Юрана обыграли «СКА-Хабаровск» по сумме двух матчей (0:1, 3:0) и сохранили место в высшем футбольном дивизионе России на сезон-2022/2023.
- 9 июня 2022
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