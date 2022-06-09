Отец Черышева ответил на вопрос, возможно ли возвращение игрока в «Валенсию» при Гаттузо

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о возможном возвращении игрока в испанскую команду после назначения Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера.

«Очень рад за Гаттузо, что он стал главным тренером «Валенсии». Очень много тренеров, когда приходят в команду, начинают поднимать список тех футболистов, которые были раньше в клубе. Но так как у Дениса закончился контракт, я не знаю. Первым делом Дженнаро посмотрит, наверняка в первую очередь, какие футболисты участвовали в чемпионате Испании. Это Гаттузо, не Черышев!



Не могу сказать, возможно ли возвращение Черышева в «Валенсию». Гаттузо приехал сюда не для того, чтобы его назначили, а чтобы сезон для клуба был удачным. Его задача сейчас — формирование команды. Как он это будет делать, я не знаю», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.