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Полузащитник «Спартака» Игнатов — о Суперкубке: готов сыграть и в Питере

Полузащитник «Спартака» Игнатов — о Суперкубке: готов сыграть и в Питере
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов выразил готовность сыграть матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге. Ранее «Спартак» предлагал провести игру в «Лужниках» и пригласить на неё иностранных арбитров.

«Суперкубок в Питере? Как решат, так и будет. Посмотрим. Было бы лучше, если бы матч был в «Лужниках». Я бы хотел там, понравилось там. Будет несправедливо по отношению к «Спартаку», если матч будет в Питере? Без разницы.

Двухматчевый формат? Честно, слышу об этом первый раз. Не знаю, как решат. Не мы же принимаем решение. Мы будем готовиться. «Спартак» может бойкотировать матч? Наше дело — играть в футбол. Готов сыграть и в Питере», — приводит слова Михаила Игнатова «Спорт-экспресс».

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