Бояринцев отреагировал на информацию, что его в «Родине» сменит Парфёнов

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев, возглавляющий «Родину», отреагировал на информацию о возможной смене главного тренера клуба.

«Я сейчас в аэропорту. Если вы по поводу каких-то комментариев, я только после 10-го числа буду интервью давать. Сейчас до игры никакие комментарии давать не буду. Мы летим на матч. После игры, если что-то будет интересное, какие-то вопросы будут, готов пообщаться», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Родины» может стать Дмитрий Парфёнов. Парфёнов ранее возглавлял «Тосно», «Текстильщик», «Урал» и тульский «Арсенал».

Напомним, Бояринцев стал главным тренером «Родины» в прошлом году.