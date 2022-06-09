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Бояринцев отреагировал на информацию, что его в «Родине» сменит Парфёнов

Бояринцев отреагировал на информацию, что его в «Родине» сменит Парфёнов
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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев, возглавляющий «Родину», отреагировал на информацию о возможной смене главного тренера клуба.

«Я сейчас в аэропорту. Если вы по поводу каких-то комментариев, я только после 10-го числа буду интервью давать. Сейчас до игры никакие комментарии давать не буду. Мы летим на матч. После игры, если что-то будет интересное, какие-то вопросы будут, готов пообщаться», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Родины» может стать Дмитрий Парфёнов. Парфёнов ранее возглавлял «Тосно», «Текстильщик», «Урал» и тульский «Арсенал».

Напомним, Бояринцев стал главным тренером «Родины» в прошлом году.

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