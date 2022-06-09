Ляказетт эмоционально прокомментировал возвращение в «Лион»

Нападающий Александр Ляказетт прокомментировал своё возвращение в «Лион», за который он выступал до перехода в «Арсенал».



«Я хотел бы поблагодарить президента и руководство, прежде всего за гостеприимность, которую они проявили ко мне в последние несколько недель. Для меня возвращение в «Лион» было очевидным. Несмотря на отсутствие еврокубков, проект этого клуба для меня важнее всего остального. Я смогу чувствовать себя полезным в раздевалке и на поле, поэтому переход в «Лион» — это лучшее решение!

Это эмоциональное возвращение. Не могу дождаться начала сезона. Я развился в своих лидерских качествах и приобрёл ценный опыт. В глубине души я стремлюсь стать лучшим бомбардиром за всю историю «Лиона», но это не первоочередная задача. Прежде всего хочу помочь клубу вернуться на вершину.

Мне не нужна капитанская повязка, чтобы моё слово имело вес в раздевалке… С тех пор как я уехал, произошло много изменений. Клуб развивается успешно. Теперь я также настаиваю на возвращении в клуб Корентина Толиссо», — приводит слова Ляказетта официальный сайт «Лиона».

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