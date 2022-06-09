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Рианчо — о словах Тимофеева: когда ты не достигаешь своих целей — это вина кого-то другого

Рианчо — о словах Тимофеева: когда ты не достигаешь своих целей — это вина кого-то другого
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на высказывания экс-полузащитника красно-белых Артёма Тимофеева. Футболист, ныне выступающий за «Ахмат», заявил, что чемпионский «Спартак» начал разрушаться с приходом Рианчо в тренерский штаб.

«Меня не волнуют заявления Тимо. Просто иногда, когда ты не достигаешь своих целей — это вина кого-то другого, но не самого себя. Именно поэтому я предпочитал ставить Игнатова, а не Тимофеева.

Не знаю, хороший я тренер или плохой, но я всегда беспокоился о том, чтобы быть честным и справедливым. Это превыше всего», — приводит слова Рауля Рианчо Sport24.

Напомним, также Тимофеев сказал, что Рианчо за всё время в команде не знал, на какой позиции играет Артём.

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