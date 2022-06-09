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В «Краснодаре» сообщили, что не будут закрывать «Краснодар-2»

В «Краснодаре» сообщили, что не будут закрывать «Краснодар-2»
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Менеджер «Краснодара» Арам Фундукян сообщил, что клуб не планирует закрывать «Краснодар-2».

«Краснодар-2» — очень важная для развития нашего клуба часть. Также и академия «Краснодара», молодёжная команда. «Краснодар-2» в моём представлении играет иногда даже более важную роль, чем главная команда. Так нельзя говорить, но я ещё и директор академии, мне можно (улыбается). В весенней части чемпионата после того, как иностранные футболисты покинули команду, их места заняли воспитанники академии ФК «Краснодар». Те, которые как раз и выступали за «Краснодар-2», имели опыт в ФНЛ. На мой взгляд, ребята достойно выступили.

«Краснодар-2» — неотъемлемая составная часть вертикали ФК «Краснодар». Выдёргивать из этой цепочки одно из самых важных звеньев мы точно не будем. Мы будем тратить деньги на детско-юношеский футбол. Продолжим развитие наших молодых футболистов», — передаёт слова Фундукяна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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