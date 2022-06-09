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BBC: АПЛ приостановила телевизионный контракт с «Матч ТВ», но не расторгла его полностью

BBC: АПЛ приостановила телевизионный контракт с «Матч ТВ», но не расторгла его полностью
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В четверг, 9 июня, руководство английской Премьер-лиги на ежегодном общем собрании клубов объявило о решении приостановить контракт с российским телевизионным вещателем «Матч ТВ», информирует BBC.

Согласно сведениям источника, речь идёт именно о приостановке шестилетнего соглашения на € 50 млн, а не о полном расторжении контракта. Как долго будет действовать приостановка и будет ли контракт расторгнут полностью – эти вопросы для руководства АПЛ пока остаются открытыми.

Напомним, российский холдинг приобрёл права на показ матчей английской Премьер-лиги в июле прошлого года.

В марте английская Премьер-лига объявила о прекращении трансляции матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko. Сервис владел правами на показ АПЛ на территории Российской Федерации с 2019 года.

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