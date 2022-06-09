РФС проведёт реновацию и укладку новых футбольных полей в регионах

Российский футбольный союз (РФС) улучшит существующие и уложит новые футбольные покрытия в регионах страны. Всего за 2022 год планируется модернизация девяти футбольных полей. Одно из них уже улучшено, остальные восемь – ждут своей очереди.

«Натуральный газон стадиона «КАМАЗ» в Набережных Челнах уже сделали лучше. Поле стало более устойчиво к повреждениям во время тренировок и игр. Это результат «прошивки» – так принято называть систему укрепления травяного покрытия натуральных полей.

До конца года РФС поставит восемь искусственных полей в шесть регионов России – Амурскую, Ленинградскую, Псковскую области, Приморский и Хабаровский края, в Республику Саха (Якутия). Современные покрытия получат футбольные школы Белогорска, Благовещенска, Гатчины, Пскова, Владивостока, Находки, Хабаровска и Якутска. Команды всех этих школ выступают в межрегиональных юношеских футбольных лигах», — сообщается на сайте РФС.

Стоит отметить, что программу развития инфраструктуры детских футбольных центров РФС финансирует Министерство спорта РФ. На реализацию программы выделено 198,8 млн рублей субсидии. На эти деньги будут не только улучшены покрытия, а и закуплен необходимый инвентарь. Также в эту сумму заложены средства на повышение квалификации тренеров.