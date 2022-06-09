Гарет Саутгейт: футболисты сборной Англии готовы умереть друг за друга на поле
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Италией отметил самоотдачу английских футболистов.
«Дело не в качестве или опыте игроков, а в их духе и в том, что они готовы умереть друг за друга на поле. Они вновь продемонстрировали эту решимость в матче с Германией в Мюнхене. Они едва могли ходить в раздевалке. Это феноменальное усилие, которое они приложили.
Мы внесём изменения в команду перед матчем с Италией. Сейчас разных игроков в матчах Лиги наций пробуют почти все сборные. У нас серьёзные соперники, но нужно не забывать о благополучии игроков, о том, что они готовятся к чемпионату мира. Этот турнир очень важен в плане подготовки», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
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