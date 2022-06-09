Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: вряд ли в Турции будут платить Дзюбе, сколько он захочет. Рискованный вариант

Мостовой: вряд ли в Турции будут платить Дзюбе, сколько он захочет. Рискованный вариант
Комментарии

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе экс- нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб.

«Вряд ли Артёму будет платить столько, сколько он захочет, хотя мы знаем, что в Турции неплохо зарабатывают. Но важно понимать, что Дзюбе 33 года. Существует большой риск переезда в такой чемпионат, пусть на год или два.

Это другая страна, другой менталитет, и в таком возрасте сложно делать такие переезды. «Фенербахче» — хорошая команда, всегда играет в еврокубках, но думаю, что тут больше вопросов, чем ответов. Вспомните, когда говорили, что «Црвена Звезда» что-то там интересуется, я сказал сразу: «Хватит, какая «Црвена»?» Если вариантов в России не будет, то можно попробовать себя в Турции, но это рискованно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Артёма Дзюбу пора похвалить. Что значит тишина вокруг его будущего Артёма Дзюбу пора похвалить. Что значит тишина вокруг его будущего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022