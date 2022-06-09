Мостовой: вряд ли в Турции будут платить Дзюбе, сколько он захочет. Рискованный вариант

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе экс- нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб.

«Вряд ли Артёму будет платить столько, сколько он захочет, хотя мы знаем, что в Турции неплохо зарабатывают. Но важно понимать, что Дзюбе 33 года. Существует большой риск переезда в такой чемпионат, пусть на год или два.



Это другая страна, другой менталитет, и в таком возрасте сложно делать такие переезды. «Фенербахче» — хорошая команда, всегда играет в еврокубках, но думаю, что тут больше вопросов, чем ответов. Вспомните, когда говорили, что «Црвена Звезда» что-то там интересуется, я сказал сразу: «Хватит, какая «Црвена»?» Если вариантов в России не будет, то можно попробовать себя в Турции, но это рискованно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.