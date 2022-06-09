Канчельскис назвал хорошим вариантом продолжение карьеры Дзюбы в «Фенербахче»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу возможного перехода экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб.

«Это очень хороший вариант для Дзюбы! История супер. Надеюсь, если Артём перейдёт туда, у него всё получится.



Сейчас решающий фактор для него — продление игровой карьеры. Для Дзюбы это будет очень важно. Он всё же немолодой парень, уже в возрасте. Хорошо, если Дзюба сможет играть на высоком уровне, в турнирах по типу Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это будет здорово», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл как раз из «Спартака» на правах свободного агента. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах-2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13).