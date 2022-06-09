Рыбус выступил с заявлением после ухода из «Локомотива»

Польский полузащитник Мацей Рыбус выступил с заявлением после ухода из московского «Локомотива», обратившись к болельщикам железнодорожников и бывшим партнёрам по команде.

«Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, партнёрам по команде, тренерскому штабу и сотрудникам клуба за проведённые вместе пять лет и совместную работу. За эти годы мы стали чемпионами, два раза выигрывали Кубок, выиграли Суперкубок, и я очень благодарен всем, с кем мы смогли этого добиться.

С большой теплотой отношусь к «Локомотиву» и к болельщикам клуба, но пришло время двигаться дальше. Спасибо за вашу поддержку, ещё увидимся!» — приводит слова Рыбуса пресс-служба «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

За «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.

В составе «Локомотива» Рыбус завоевал четыре трофея: стал чемпионом России сезона-2017/2018, двукратным обладателем Кубка России (2018/2019 и 2020/2021), а также победителем Суперкубка России — 2019.