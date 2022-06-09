В «Ахмате» отреагировали на информацию, что клуб приобрёл Журавлёва за € 1 млн

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на информацию о переходе в грозненский клуб Юрия Журавлёва из «Уфы». Сумма трансфера, по данным СМИ, составляет € 1 млн.
«После завершения сезона команду покинули два центральных защитника — Александр Пуцко и Виталий Лысцов. Очевидно, что нам был необходим игрок на этой позиции, и мы пришли к соглашению с руководством «Уфы» о переходе Юрия Журавлёва в нашу команду. Сумма трансфера, накануне фигурировавшая в прессе, близко не соответствует действительности. Она гораздо меньше», — сказал Руслан Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Журавлёв выступал в составе «Уфы» с 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 27 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее Журавлёв выступал за «Кубань» и «Волгарь».
В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Ахмат» в 30 матчах набрал 42 очка и занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».
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