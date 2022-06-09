ЦСКА объявил об уходе Аванесяна на правах аренды в «Балтику», которую тренирует Игнашевич

Полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян на правах аренды переходит в калининградскую «Балтику». Соглашение сторон предусматривает опцию полноценного выкупа футболиста, информирует официальный сайт армейского клуба.

Стоит отметить, что «Балтику», которая в сезоне-2022/2023 выступит в ФНЛ, возглавляет бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич.

«Примечательно, что до перехода в академию ПФК ЦСКА Аванесян делал первые шаги в юношеском футболе именно в «Балтике». Желаем Тиграну успехов под руководством Сергея Игнашевича!» — написала пресс-служба армейцев.

Напомним, сезон-2021/2022 опорный полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян провёл на правах аренды в «Текстильщике», в составе которого принял участие в 22 матчах и забил один гол.