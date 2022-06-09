Филимонов: Селихов должен быть первым номером «Спартака». Он чуть качественнее Максименко

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о результатах красно-белых в сезоне-2021/2022 и о перспективах команды в будущем.
«Перевесила ли победа «Спартака» в Кубке неудачу в РПЛ? Конечно, это событие. Но в любом случае Кубок — второстепенный турнир. Чемпионат — первый по значимости. Он конкурентнее. Тут надо выиграть 30 матчей, а в Кубке — семь.
Может ли «Спартак» бороться за чемпионство? Им надо подняться на 10 строчек выше. Если бы мы закончили вторыми или третьими, чемпионство было бы ближе, а когда 10-ми, это сложнее. Что «Спартаку» нужно сделать для борьбы за чемпионство? Ответ не лежит на поверхности. Сделать надо много. Вопрос не в составе, а в идеологии и концепции игры, в воспитании молодых футболистов.
Кто должен быть первым номером «Спартака»? Мне импонирует Селихов. Он, к сожалению, подвержен травмам. По мне, Селихов выглядит лучше. Он чуть качественнее, чем Максименко», — приводит слова Филимонова «Спорт-экспресс».
- 9 июня 2022
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