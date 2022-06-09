Кейн по ошибке причислил к фаворитам ЧМ-2022 сборную Италии, которая не вышла на турнир
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн по ошибке назвал национальную команду Италии одним из фаворитов чемпионата мира – 2022, забыв о том, что итальянцы не получили путёвку на предстоящий мундиаль в Катаре.
«Топ-3 фаворита ЧМ-2022? Есть много топовых сборных из Европы: мы (Англия. – Прим. «Чемпионата»), Германия, Франция, Испания, Италия. Также есть Бразилия и Аргентина», — приводит слова Кейна SportsCenter в «Твиттере».
Напомним, финальная стадия чемпионата мира по футболу в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, обыграла национальную команду Хорватии.
Последний матч сборной Италии в Лиге наций:
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