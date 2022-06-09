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Источник: «Спартак» подпишет Мацея Рыбуса

Источник: «Спартак» подпишет Мацея Рыбуса
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус с большой долей вероятности продолжит карьеру в столичном «Спартаке», информирует журналист польского издания SportInteria Себастьян Сташевски в своём «твиттере». Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Согласно сведениям польского источника, уже 10 июня Рыбус пройдёт медицинское обследование перед переходом в «Спартак». Если медосмотр пройдёт без форс-мажоров – Мацей подпишет контракт с красно-белыми.

Отмечается, что переход в «Спартак» был единственным реальным вариантом для Рыбуса, за исключением возможности продления контракта с «Локомотивом».

Напомним, за «Локомотив» 32-летний футболист выступал с 2017 года. Он провёл в составе клуба 136 матчей, забил три гола и отдал 12 результативных передач. Ранее Мацей Рыбус играл за «Лион», «Терек» и «Легию». С 2009 года Рыбус вызывается в национальную команду Польши.

В составе «Локомотива» Рыбус завоевал четыре трофея: стал чемпионом России сезона-2017/2018, двукратным обладателем Кубка России (2018/2019 и 2020/2021), а также победителем Суперкубка России — 2019.

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