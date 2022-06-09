Дало: Роналду — машина. Уверен, что несколько лет он ещё поиграет

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высоко оценил своего партнёра по клубу и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Думаю, что статистика Роналду говорит сама за себя. Криштиану — машина, как я люблю его называть. Внутри поля и за его пределами я впечатлён тем, как он работает, как он мотивирует себя каждый божий день, чтобы выступать на высоком уровне, давать нам голы и демонстрировать такую игру.

Наличие Роналду — это плюс для клуба и для болельщиков. Надеюсь, он останется с нами на много лет. Знаю, что он не сможет остаться навсегда, но я уверен, что несколько лет Криштиану ещё поиграет.

Способен ли Роналду ещё несколько лет играть на высоком уровне? Да, легко. Я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы играть до последних сил. Но это зависит от него, а нам просто остаётся наслаждаться им, пока он играет», — приводит слова Дало официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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