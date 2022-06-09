Дало: Роналду — машина. Уверен, что несколько лет он ещё поиграет

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высоко оценил своего партнёра по клубу и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Думаю, что статистика Роналду говорит сама за себя. Криштиану — машина, как я люблю его называть. Внутри поля и за его пределами я впечатлён тем, как он работает, как он мотивирует себя каждый божий день, чтобы выступать на высоком уровне, давать нам голы и демонстрировать такую игру.
Наличие Роналду — это плюс для клуба и для болельщиков. Надеюсь, он останется с нами на много лет. Знаю, что он не сможет остаться навсегда, но я уверен, что несколько лет Криштиану ещё поиграет.
Способен ли Роналду ещё несколько лет играть на высоком уровне? Да, легко. Я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы играть до последних сил. Но это зависит от него, а нам просто остаётся наслаждаться им, пока он играет», — приводит слова Дало официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
7 способов поддержания физической формы от Роналду:
- 9 июня 2022
-
17:11
-
16:59
-
16:59
-
16:53
-
16:45
-
16:34
-
16:27
-
16:24
-
16:14
-
16:00
-
15:58
-
15:47
-
15:40
-
15:37
-
15:15
-
15:14
-
15:11
-
14:49
-
14:42
-
14:41
-
14:36
-
14:36
-
14:35
-
14:21
-
14:15
-
14:00
-
13:27
-
13:16
-
12:57
-
12:55
-
12:50
-
12:48
-
12:44
-
12:21
-
12:21