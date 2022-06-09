Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дало: Роналду — машина. Уверен, что несколько лет он ещё поиграет

Дало: Роналду — машина. Уверен, что несколько лет он ещё поиграет
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало высоко оценил своего партнёра по клубу и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Думаю, что статистика Роналду говорит сама за себя. Криштиану — машина, как я люблю его называть. Внутри поля и за его пределами я впечатлён тем, как он работает, как он мотивирует себя каждый божий день, чтобы выступать на высоком уровне, давать нам голы и демонстрировать такую игру.

Наличие Роналду — это плюс для клуба и для болельщиков. Надеюсь, он останется с нами на много лет. Знаю, что он не сможет остаться навсегда, но я уверен, что несколько лет Криштиану ещё поиграет.

Способен ли Роналду ещё несколько лет играть на высоком уровне? Да, легко. Я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы играть до последних сил. Но это зависит от него, а нам просто остаётся наслаждаться им, пока он играет», — приводит слова Дало официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

От бешеного Левандовского до пикового Роналду. Самые яркие пента-трики последних 10 лет От бешеного Левандовского до пикового Роналду. Самые яркие пента-трики последних 10 лет
Главные футболисты АПЛ сезона-2021/2022. Список, где нет чемпионов из «Манчестер Сити»! Главные футболисты АПЛ сезона-2021/2022. Список, где нет чемпионов из «Манчестер Сити»!

7 способов поддержания физической формы от Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022