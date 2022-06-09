Лионель Месси высказался о первом годе в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался о первом годе пребывания во французском клубе.
«В «ПСЖ» у меня многое произошло впервые. Я помню свой первый матч с «Реймсом». Это была моя первая игра на «Парк де Пренс», и она стала большим впечатлением. Потом я забил первый гол в чемпионате – «Нанту».
Также я открыл для себя Париж. Первый год в «ПСЖ» принёс много эмоций», — цитирует Месси официальный сайт «ПСЖ».
Напомним, Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского нападающего в € 50 млн. В сезоне-2021/2022 Месси принял участие в 26 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал 15 результативных передач. С 2005 года форвард вызывается в национальную команду Аргентины.
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