Швейцария — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 9 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A2 между Испанией и Швейцарией. Команды будут играть на стадионе «Стад де Женев» в Каруже (Швейцария). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Испанией и Швейцарией выступают сборные Португалии и Чехии, которые также сыграют сегодня. Португалия и Чехия лидируют в своём квартете.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.